Четверг, 19 Июня 2025 22:31

АрмИнфо. Племянник главы группы компаний <Ташир>, Самвела Карапетяна - Нарек Карапетян обратил внимание на синхронность действий властей Армении и Азербайджана.

<18 июня 2021 года Азербайджан объявил Самвела Карапетяна в розыск за поддержку Армении. В тот же день, 18 июня 2025 года, Самвел Карапетян был арестован в Армении>, - написал Нарек Карапетян в Facebook.

Напомним, что Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. 18 июня он был арестован на 2 месяца, за то, что днем ранее публично высказался в поддержку ААЦ. Защита главы группы компаний <Ташир> назвала решение незаконным и сообщила, что опротестует решение суда.