Четверг, 19 Июня 2025 22:28

АрмИнфо.Политика национализации Венесуэлы, которая была направлена на <установление социальной справедливости>, фактически уничтожила экономическую инициативу, уничтожила частный сектор и закрыла страну для иностранного капитала. Долгосрочным результатом национализации в Венесуэле стала ее изоляция и включение в список беднейших стран Латинской Америки. О печальном опыте страны, вставшей на путь национализации, а также о последствиях данной практики напомнил глава Союза предпринимателей <Манташянц> Ваграм Миракян.

<Надеюсь, что после того, как эмоции утихнут, за призывами <национализации> ЭСА последуют процессы, типичные для правового государства. В противном случае Армения в долгосрочной перспективе окажется в списке авторитарных стран, непривлекательных для ведения бизнеса и отвергнутых иностранными инвестициями>, - написал он в соцсети.

Как указал Миракян, мы уже проходили процесс <национализации> частного капитала - около 100 лет назад, когда большевики широко <национализировали> возможности всех армянских компаний, бизнесменов и хозяйств. В то время они использовали другие термины: <раскулачивание>, <восстановление социалистической собственности>, <конфискация буржуазной собственности>, <возвращение богатств народу> и т. д.

<Большевистская терминология была идеологической и основывалась на социалистической идеологии. Она была направлена на пропагандистское оправдание. В действительности национализация часто проводилась насильственным, нерегулируемым и незаконным путем. Однако она была представлена как средство социальной справедливости, классовой победы и экономического возрождения, чтобы апеллировать к широким массам обездоленных.

После большевиков в мире было много процессов национализации, в основном в социалистических или авторитарных системах. Не в основном, а всегда>, - отметил он, указав на пример Венесуэлы (режимы Чавеса и Мадуро, начиная с 2000-х годов), когда были национализированы нефтяной, электроэнергетический, цементный и продовольственный секторы.

Аналогичные примеры национализации, продолжил он, недавно произошли в Зимбабве, Боливии, Мексике, Иране (после революции), Кубе, России и т. д.

<Я не буду вдаваться в подробности, потому что последствия в основном те же: государства нарушали или ограничивали права собственности во имя <национальных интересов>, <социальной справедливости> или <политического контроля>. В некоторых случаях компенсация предоставлялась, но слишком часто - нет. Такая практика нанесла огромный ущерб инвестиционному климату и репутации экономики.

Изъятие частной собственности или нарушение прав под видом <национализации> имеет ряд негативных последствий, например: 1. Правовая неопределенность и подрыв прав собственности. Когда государство изымает собственность без надлежащей судебной или правовой процедуры, это сигнал о том, что права инвесторов не защищены. 2. Доверие к экономике падает. Национализации часто ассоциируются с экономическим популизмом, политическими манипуляциями или инструментами давления. 3. Вероятность долгосрочных инвестиций снижается. Долгосрочные инвестиции не осуществляются там, где законы могут измениться или собственность может быть конфискована завтра.

4. Отток капитала увеличивается Местные бизнесмены изымают свои средства, переводя их в страны со стабильными правовыми системами.

5. Процентная ставка по облигациям страны растет

Когда риск национализации высок, облигации этой страны и инвестиционные проекты должны предлагать гораздо более высокую прибыль тому же инвестору в этой стране, чтобы он даже подумал об инвестировании.

Существует и негативное последствие национализации. Поскольку государства всегда являются относительно худшими управляющими, чем частный сектор, в результате национализации в этих компаниях наступает стагнация и деградация, а управление и обслуживание делают компанию и страну неконкурентоспособными и регрессивными.

Мы должны, по крайней мере, хорошо это помнить, потому что около 30 лет назад мы отвергли социалистическую систему и перешли к частному капиталу и частной собственности, но сейчас раздаются призывы снова перейти к противоположному. Кто бы мог подумать, что через 30 лет после отказа от социализма и авторитаризма появятся призывы и процессы, чтобы вернуться назад?>, - резюмировал он.

Напомним, что глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян 18 июня был арестован за <призывы к захвату власти> после того, как выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Помимо этого премьер Никол Пашинян заявил, что <пришло время обсудить вопрос о национализации <Электросетей> (являются частью проекта ГК <Ташир>).

Отметим, что ЗАО <Электрические сети Армении> являются одним из крупнейших налогоплательщиков страны. По результатам 2024 года элсети выплатили государству налогов на общую сумму в 12,2 млрд. драмов. Выручка компании оценивается почти в 40 млрд драмов ($105 млн). Компания осуществляет крупную инвестиционную программу по модернизации, пришедшей в негодность, технически и морально устаревшей всей электроэнергетической инфраструктуры страны.