Четверг, 19 Июня 2025 22:25

АрмИнфо.Российская сторона окажет необходимое содействие бизнесмену Самвелу Карапетяну, поскольку он является гражданином России и российским бизнесменом. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова 19 июня во время брифинга на ПМЭФ.

<Российский гражданин, у которого есть российское гражданство, российский предприниматель, как и любой другой российский гражданин и российский предприниматель, всегда получает помощь и поддержку, если обращается в наше посольство, к российской стороне - он, его адвокаты или близкие>, - сказала Захарова.

По ее словам, чтобы дальше рассуждать на эту тему, нужно понять, что конкретно происходит, в виде четких заявлений и обвинений.

<Сделано было такое количество таких специфических заявлений, что нужно разобраться, о чем идет речь. Но еще раз, как российскому гражданину и российскому бизнесмену, ему, естественно, будет оказано необходимое содействие>, - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что армянский предприниматель, глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Он пригрозил <приструнить распутных священнослужителей> и их <распутных благотворителей>. 19 июня Карапетяна арестовали сроком на 2 месяца, за <публичные призывы к захвату власти>. Сторона защиты заявила, что решение опротестует.