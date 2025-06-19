Четверг, 19 Июня 2025 22:22

АрмИнфо. Иностранные инвестиции в Республике Армения не подлежат национализации. Об этом написал в соцсети соучредитель партии <Страна для жизни> Месроп Аракелян, коснувшись инициативы премьера Никола Пашиняна национализировать ЗАО <Электрические сети Армении>, входящие в группу компаний <Ташир>.

<Есть ли проблемы в энергосистеме Армении? Да.

На высоком ли уровне находится электроснабжение населения? Нет.

Но. Согласно Закону РА <Об иностранных инвестициях> (принят в 1994 году), иностранные инвестиции в Республике Армения не подлежат национализации.

Государственные органы также не могут конфисковать иностранные инвестиции. Конфискация как исключительная мера допускается только в условиях чрезвычайного положения, установленного законодательством Республики Армения, по решению суда и с полной компенсацией>, - написалон в соцсети.

Напомним, что армянский предприниматель, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В частности, Пашинян заявил о необходимости национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащие Карапетяну. В тот же день начались проверки в армянских компаниях, принадлежащих предпринимателю. 19 июня Карапетян был арестован сроком на 2 месяца, за <пбуличные призывы к захвату власти>.

Отметим, что ЗАО <Электрические сети Армении> являются одним из крупнейших налогоплательщиков страны. По результатам 2024 года элсети выплатили государству налогов на общую сумму в 12,2 млрд. драмов. Выручка компании оценивается почти в 40 млрд драмов ($105 млн). Компания осуществляет крупную инвестиционную программу по модернизации, пришедшей в негодность, технически и морально устаревшей всей электроэнергетической инфраструктуры страны.