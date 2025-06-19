Четверг, 19 Июня 2025 19:09

АрмИнфо.Музей русского искусства им. А.Абраамяна в Ереване (МРИ), Фонд развития культуры и бренд модной одежды Moment of White 18 июня объявили о начале сотрудничества, что ознаменовалось подписанием в стенах МРИ трехстороннего меморандума.

В этот же день неслучайно была организована экспозиция одной из самых известных работ выдающегося русского живописца конца XIX начала XX вв. Михаила Врубеля - <Демон и ангел с душой Тамары> (1891г.)., которая и заложила основу для открытия Музея русского искусства. Дело в том, что именно этот шедевр Михаила Врубеля послужил источником вдохновения для создания новой коллекции одежды бренда Moment of White, дальнейшее продвижение которой при поддержке государства посодействует открытию реставрационной комнаты в Музее русского искусства.

Как рассказали в ходе мероприятия представители бренда, данная коллекция будет презентована на предстоящей Неделе моды в Ереване, затем последуют несколько проектов международного формата и завершится все закрытым показом в Музее русского искусства, в ходе которого будет организован аукцион. Вырученные с продаж эксклюзивных нарядов средства направят на открытие в Музее мастерской для проведения реставрационных работ.

Директор Фонда развития культуры Карен Аветисян отметил, что подобные проекты создают возможность для вовлечение молодежи в профессиональное художественное поле, помогают в некотором смысле с профориентацией и одновременно формируют новые модели креативной индустрии. <В рамках проекта мы планируем образовательные визиты, мастер- классы, менторские программы - чтобы стимулировать интерес к искусству, как к профессии. Современной Армении нужны новые подходы, где искусство и мода рассматриваются как инструменты общественного развития и формирования идентичности>, - сказал он.

Напомним, что картина <Демон и ангел с душой Тамары>, которая входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова <Демон>, была украдена из Музея в 1995 году. После 22 лет поиска, картина была обнаружена (в 2017г.) в России. В этом же году президент РФ Владимир Путин передал ее президенту Армении Сержу Саргсяну. Но прежде чем вернуть полотно в Ереван, в течение 7 месяцев специалисты Третьяковской галереи провели работы над его реставрацией, поскольку картина была сильно повреждена.

Этот шедевр Врубеля представляет не только художественную, но и историческую ценность. Он был создан в 1891 году к 50-летию со дня смерти Лермонтова, как часть иллюстрированного сборника его произведений. Врубель выполнил 36 рисунков, из которых 11 были посвящены поэме <Демон>. <Демон и Ангел с душой Тамары> - заключительный сюжет в этой серии. Отметим, что Фонд развития культуры был создан в начале 2024г. по решению правительства Армении.