Четверг, 19 Июня 2025 19:07

АрмИнфо.У России очень широкий спектр взаимодействия с Арменией, но на повестке никогда не было вопроса о выводе российских войск из республики. Об этом 19 июня в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она признала, что между странами, безусловно, есть и проблемные вопросы, заметив, что подобное есть в отношениях с любой другой страной. "Но, сказать, что у нас только намечаются улучшения, потепления - как вы сказали, точно нельзя. Безусловно, существует своя проблематика, своя драматургия, но я бы так к этому не относилась", - сказала она, на уточнение, можно ли сказать, что армяно-российские отношения наблюдается потепления, судя по сигналам из Еревана.

Захарова отметила, что у Москвы с Ереваном налажен регулярный диалог на всех уровнях. Она также добавила, что в практической плоскости с Ереваном никогда не поднимался вопрос вывода российских войск. "Этот вопрос в практической плоскости никогда не поднимался. Возможно, он дискутировался внутри сообществ, экспертных кругов Армении, пабликов, но в нашем взаимодействии с Ереваном этот вопрос не поднимался", - сказал она, касаясь вопроса о пребывании российских войск на территории Армении.

Касаясь возможного нападения Азербайджана на Армению для заполучения коридора через армянский Сюник, Захарова, сказала: "Даже думать об этом не хочу. Наши усилия направлены на деэскалации ситуации в регионе".

Ранее премьер Армении в поздравительном послании российскому лидеру заявил, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания на территории Армении с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.