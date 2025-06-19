Четверг, 19 Июня 2025 19:05

АрмИнфо.Потенциальное вступление Армении в Европейский союз, действительно, несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 19 июня в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На замечание журналиста, что в Ереване заявляют, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимы, Захарова парировала: "Здесь как бы, не откажешь в реализме. Это, действительно, достаточно сложно".

При этом представитель МИД России призвала разбираться в ситуации по порядку. "Потенциальное вступление Армении в Европейский союз, действительно, несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Мне кажется, это озвучивалось неоднократно именно российской стороной с приведением конкретной аргументации. Очевидно, что преимущества, которые ЕАЭС приносит Еревану, а именно армянскому народу - несравнимы ничем не подкрепленными, пустыми обещаниями Брюсселя", - сказала Захарова, добавив, что это факт.

По ее словам, выгоды от ЕАЭС представлены в цифрах и фактах, а "кого и как обманывает Брюссель давно и известно". "Тем более, что речь даже не идет о статусе кандидата, а процесс вступления может растянуться на десятилетия. Большой вопрос, ждут ли Армению в Евросоюзе и не рассматривают ли ее всего лишь в качестве удобного на нынешнем этапе геополитического инструмента", - добавила она, заметив, что именно так ЕС "игрался" с целым рядом государств.

Она уверена, что как только интерес ЕС отпадет, тут же снимутся все, в том числе и гипотетические обещания. Дипломат также заметила, что в случае евроинтеграции Ереван потеряет возможность продвижения своих товаров на общем рынке ЕАЭС. "Это факт. Также кратно возрастут таможенные пошлины, следствие - повысятся цены для армянских потребителей, снизится конкурентоспособность национальной продукции и т.д.", - заметила она.

Захарова добавила, что нужно все подробно рассказывать, чтобы потом армянским народ не спрашивал, почему им это не рассказали.

Отметим, что правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский Союз, предложенный гражданской инициативой "Евракве". Проект был направлен в парламент Армении на утверждение. 26 марта, парламент страны, в окончательно чтении принял его и направил на подпись президенту. В Москве заявили, что Россия донесла до Армении, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно.