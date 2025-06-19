Четверг, 19 Июня 2025 19:04

АрмИнфо.Репрессии в отношении российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна являются частью скоординированной политики, направленной против армянских национальных ценностей. Об этом говорится в заявлении председателя парламента Арцаха Ашота Даниеляна, которое распространила пресс-служба законодательного органа НКР.

По его словам, эти действия направлены против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и славных побед армянского народа, одержанные в ходе национально-освободительной борьбы.

Даниелян подчеркнул, что незаконные действия в отношении ААЦ и Карапетяна вызывают серьезную озабоченность у всех, кто придерживается национальных идей и чувствует ответственность перед своей Родиной и народом.

"Самвел Карапетян всегда был рядом с Арцахом, как в дни войны, так и на сложных этапах становления государства. Он разделял заботы арцахцев и поддерживал наш народ. Каждый житель Арцаха лично ощутил его доброту и гордился его патриотической деятельностью", - отмечается в заявлении главы парламента НКР.

В связи с этим председатель парламента Арцаха назвал действия против Карапетяна неприемлемыми и выразил поддержку его семье, пожелав им сил и терпения в это трудное время. "Глубоко верю, что в конце концов справедливость и правда восторжествуют", - резюмировал Даниелян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.