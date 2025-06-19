Четверг, 19 Июня 2025 18:11

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 3 на улице Каджазнуни; жилые дома 84/1, 86, 86/7 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Тим Телеком” на улице Чаренца 84 (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 в кв. “Силикян”;

административный округ Давташен Еревана:

10 ։ 00-16 ։ 00 жилой дом 10 во 2-ом квартале Давташена; здание школы N192;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 ГНКО “Детско-дошкольное образовательное учреждение” N87, жилые дома 139, 140 в кв. Б-2, жилые дома 135-138 в кв. Б-2;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 подьезды 1-6 жилого дома 9 на улице Хагаг Дон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/10, 4/11, 31, 33, 35, 66, 68, 70, 71 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11 ։ 00-17 ։ 00 квартал ‘Мухни” в городе Аштарак;

в Арагацотнской области:

11 ։ 00-17 ։ 00 села Каракерт, Шеник, Джрашен, Армавир, Айгешат, Тандзут, Айкаван, Алашкерт, Бамбакашат;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Овташат, Сипаник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично кварталы ‘Нор”, 3, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Шираза, мэрия, офис компании “Телеком Армения”, школа N2, больница в городе Масис; частично село Мармарашен, частично село Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком”, “Вива Армения”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди;

13։00-15։00 села Айгаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат;

13։00-16։00 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; частично село Саят-Нова; ЗАО “Голден Фиш”, “Трансшин”, ОАО “Берма’, ЧП “Грета Авагян”, абоненты (не являющиеся жильцами) ООО “Лафик”, ‘Хор Гаг”;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Артабуйнк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 частично село Гомк;

11:00-15:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 частичто село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисян, Седрак Джалалян, А. Арутюнян, Карен Демирчян, Шираза, Хачанова, Вана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик на улице В. Саргсяна в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично 5-8 микрорайоны города Абовян; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 улицы 19, 20 села Айрк;

10:00-11:30 частично населенный пункт Мартуни;

10:00-13:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком’, ‘Вива Армения”;

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

12։00֊13։30 село Енокаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-13:00 села Амоч и Агви;

11:00-17:00 молочный завод “Катнарат” в селе Катнарат; села Катнахбюр, Урасар, Арманис;

в Ширакской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 село Дзитанков в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.