Четверг, 19 Июня 2025 17:59

АрмИнфо. Акционеры АраратБанка на годовом общем собрании решили с полученной в 2024 году чистой прибыли в 12.191 млрд драмов направить на выплату дивидендов 4 млрд драмов. Остальные же 8.191 млрд драмов ($20.7 млн) остаются в распоряжении банка и будут направлены на его развитие. Это решение было принято на состоявшемся 19 июня Общем годовом собрании акционеров АраратБанка.

Чистая прибыль АраратБанка увеличилась за 2024 год на 12,6%, за счет чего удалось нарастить общий капитал на 17,7% - до 69.830 млрд драмов. Повышательный эффект на капитал оказало также изменение резервов переоценки ценных бумаг. В результате роста общего капитала балансовая стоимость одной акции повысилась в 2024 году до 37.276 тыс. драмов с 31.657 тыс. драмов в 2023г.

"В 2024 году АраратБанк укрепил свои позиции как надежный, конкурентоспособный финансовый институт, обеспечивающий устойчивое развитие в направлении стратегических приоритетов. Несмотря на все вызовы, которые время от времени могут влиять на банковскую систему, 2024 год стал для АраратБанка годом постоянных успехов, как с точки зрения новых институциональных партнерств, так и достижений. В отчетном году увеличилось число международных партнеров, удалось реализовать различные программы поддержки, и обеспечить рост основных балансовых показателей", - заявил председатель Правления ОАО "АраратБанк" Мгер Ананян.

Согласно годовой финансовой отчетности АраратБанка за 2024г, активы Банка возросли на 4% - до 419.489 млрд драмов. В десятилетнем же разрезе средний темп роста активов составил 11,7%. Доля доходных активов в общих активах Банка составила 85,8%.

Объем предоставленных клиентам кредитов на конец 2024 года составил 218.114 млрд драмов, увеличившись в годовом разрезе на 8,8%. Доля кредитного портфеля в общих активах Банка за 2024 год повысилась с 49,7% до 52%. За 2024 год рост объемов зафиксирован по всем видам выданных Банком кредитов: розничных - на 16,1%, а корпоративных - на 0,7%.

Общие обязательства Банка по итогам 2024 года составили 349.659 млрд драмов, увеличившись на 1,6% годовых. В их структуре на долю срочных вкладов пришлось 42,1% или 147.093 млрд драмов, с годовым ростом объема на 31,5%. В частности, срочные вклады физических лиц возросли на 27,5%, а юридических лиц - на 53,9%.

"В 2024 году деятельность АраратБанка была направлена на занятие ведущих позиций в кредитовании МСБ, торговом финансировании, инвестициях и цифровом банкинге. При этом внимание акцентировалось на использовании лучших мировых и новейших технологий. В рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) было реализовано более десятка проектов по приоритетным направлениям стратегии: образование, охрана окружающей среды, здравоохранение, социальное предпринимательство", - подытожил свое выступление Ананян.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, АраратБанк входит в TOP-5 как по уровню рентабельности капитала (ROE) - 22,52%, так и по уровню прибыльность активов - 3,12%. Банк входит в тройку лидеров по межбанковскому

кредитованию, с ростом этого показателя за 2024 год почти на 60%. На долю ссуд субъектам МСБ в кредитном портфеле АраратБанка приходится 24% или свыше 67 млрд драмов. Ипотечное кредитование Банк увеличил за 2024 год на 16% - до 35.1 млрд драмов, а в трехлетнем разрезе рост этого портфеля составил 53,3%.

Мажоритарными акционерами АраратБанка выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" с долей участия в капитале в 68,36%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш") - 21,37%, а непрямым держателем 9,94% является Санасар Бегларян.

Напомним, что по итогам 2023 года АраратБанк с полученной чистой прибыли в 10.8 млрд драмов ($27.9 млн) направил на выплату дивидендов акционерам 2.5 млрд драмов ($6.4 млн), а остальные 8.3 млрд драмов ($21.5 млн) были направлены на развитие банка. Акционерный капитал банка на тот момент был представлен 1 873 375 простыми именными акциями, каждая номинальной стоимостью в 5 тыс драмов. В 2023 году АраратБанк не осуществлял эмиссию акций, но до этого в IV квартале 2022 года по результатам эмиссии акций в объеме 2.8 млрд драмов уставной капитал был увеличен к 2023 году с 16.8 млрд до 19.6 млрд драмов, сохраняясь на этом уровне и в 2024 году и в I квартале 2025 года.

Отметим, что АраратБанк возобновил выплату дивидендов по итогам 2021 года (тогда с накопленной прибыли), до этого на 7 лет приостановив этот процесс, поскольку на тот момент в последний раз принималось решение о выдаче дивидендов акционерам по итогам 2013 года в размере 4,7% на акцию.