Четверг, 19 Июня 2025 16:19

АрмИнфо. ВТБ (Армения) стал партнером фонда «Музыка во имя будущего». Банк поддержит ключевые программы фонда, включая развитие культурных и образовательных проектов, организацию концертов и выделение стипендий для молодых музыкантов. Партнерство направлено на продвижение музыкального искусства и поддержку талантов в Армении.

«Сотрудничество с фондом «Музыка во имя будущего» — это объединение бизнеса и культуры ради поддержки молодых талантов, которые смогут сохранить музыкальные традиции и представить Армению на международной сцене», – прокомментировал генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«Для фонда – это не просто финансовая поддержка, это инвестиция в таланты. Мы создаём возможности для молодых музыкантов учиться у лучших мастеров, расти профессионально и уверенно двигаться вперед. Мы признательны банку за поддержку в реализации нашей главной миссии – формировать музыкальное будущее страны, раскрывая и развивая потенциал нового поколения», – отметила директор фонда «Музыка во имя будущего» Анна Тер-Овакимян.

Для справки:

Фонд «Музыка во имя будущего» был основан в 2019 году по инициативе художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна. Главная миссия организации — поддержка молодых армянских музыкантов, развитие их потенциала и продвижение музыкальной культуры как в Армении, так и за её пределами.