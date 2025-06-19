Четверг, 19 Июня 2025 12:20

АрмИнфо. Родственники без вести пропавших военнослужащих со вчерашнего дня продолжают акцию протеста перед зданием парламента Армении, перекрыв улицу Баграмяна из-за увольнения главы СНБ Армении Армена Абазяна.

Протестующие выражают недовольство в связи с увольнением главы Службы национальной безопасности, председателя комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Армена Абазяна. На место акции также прибыли полицейские.

Как ранее сообщало АрмИнфо, участники акции требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна пояснить причины увольнения Армена Абазяна. По их словам, после появления надежды на получение информации о судьбе их близких, армянский премьер "неожиданно" решил уволить главу СНБ.

В связи с этим протестующие подчеркнули, что именно благодаря усилиям экс-главы СНБ несколько месяцев назад состоялась встреча с представителями Баку, которая привела к определённым договорённостям. Однако родственники отказались раскрывать детали последней информации, полученной от Абазяна, лишь отметив, что она была положительной.

Напомним, что ранее премьер-министр подписал решение, согласно которому глава Службы нацбезопасности Армен Абазян был освобожден от занимаемой должности. Пашинян заявил журналистам, что Абазян достаточно долго занимал этот пост и ему пора отдохнуть. Он также заверил, что поводом для увольнения во все не стала тиражируемвя в СМИ информация, что Абазян отказался выполнять распоряжение об задержании бизнесмена Самвела Карапетяна. Со слов Пашиняна, последний "не мог не подчиниться" его распоряжениям.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.