Четверг, 19 Июня 2025 11:12

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян считает, что Католикос всех армян Гарегина Второй и глава канцелярии Первопрестольной Святого Эчмиадзина, архиепископ Аршак Хачатрян недостойны не только давать женатым священникам какие-либо указания, но даже стоять рядом с ними.

<Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина Второго) и Самвел Хачатрян (имеется в виду архиепископ Аршак Хачатрян) нарушившие свои обеты и подписавшие заветы перед алтарем Главного собора, не могут иметь никакого превосходства над женатыми священниками Армянской Апостольской Святой Церкви, которые честны перед Богом и своей паствой и добродетельны в своем служении.

К. Нерсисян и С. Хачатрян недостойны не только давать женатым священникам какие-либо указания, но даже стоять рядом с ними>, - написал он.

Накануне Пашинян заявил, что долгое время он не верил слухам, сплетням, <но теперь, когда знает это наверняка и наглядно, молчать об этом было бы святотатством, пособничеством тем, кто подрывает основы нашей Церкви>. <Те, кто нарушил обет благочестия, в данном случае Ктрич Нерсисян и Самвел Хачатрян, при фактически доказанных случаях не имеют права прикасаться к святыням Армянской Апостольской Святой Церкви своими нечистыми руками и должны покинуть Первопрестольный Святой Эчмиадзин>, - отметил армянский премьер.

Отметим, что начиная с 29 мая, когда на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, глава армянского кабмина поднимает вопрос целибата служителей ААЦ. Он заявляет, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Доказательства он обещает предоставить, если последние решат оспорить его обвинения в суде. Пока что он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса, и каждое утро начинает с требования освободить Патриархат. А делает он это, по его словам, исключительно из желания очистить <святое для него место от святотатства>.

Между тем, многие связывают кампанию против ААЦ с желанием выполнить поставленные перед ним Анкарой определенные предусловия перед визитом в Турцию. Отмечается также, что Пашинян продвигает нарративу Азербайждана против армянской церкви.

Тем временем накануне был арестован глава группы компаний <Ташир>, меценат и предприниматель Самвел Карапетян за <публичные призывы к захвату власти>, просто за то, что публично вступился за армянскую церковь. Премьер также анонсировал старт процесса по национализации ЗАО <Электрические сети Армении> (в составе <Ташир>-а).