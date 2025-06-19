Четверг, 19 Июня 2025 01:13

АрмИнфо. Ереванский суд общей юрисдикции принял решение об аресте сроком на два месяца российского бизнесмена армянского происхождения главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. О вердикте суда сообщила журналистам защита бизнесмена.

Адвокаты назвали данное решение суда незаконным и подчеркнули, что обжалую вердикт. Они также обратили внимание, что суд принял данное решение не имея ни одного весомого аргумента в пользу данной меры.

Перед здание суда адвокатами также было зачитано послание Карапетяна гражданам, собравшимся у здания суда.

“Уважаемые соотечественники,

Выражаю свою глубокую благодарность за то, что в эти дни вы находитесь рядом со мной и моей семьёй и поддерживаете нас. К сожалению, суд стал наглядным примером для нашего народа, живущего с надеждой на закон и правовое государство. Он доказал, что всё ещё не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без указаний сверху. В течение своей жизни, наряду с успехами, я сталкивался и со множеством трудностей, но никогда не предавал свою душу”, - говорится в послании бизнесмена.

Он также отметил, что незаконным арестом, сфабрикованным обвинением его не смогут сломить или отвлечь от избранных им принципов. “Я всегда буду рядом со своим народом, со Святой Армянской Апостольской Церковью, не щадил и не пожалею сил и энергии ради улучшения жизни Родины и армянства, ради построения благополучного и безопасного будущего. Мы не те, кто разъединяет, а те, кто объединяет народ. Будьте сильны — у нашей победы нет альтернативы. Вперёд с Богом. Спасибо за вашу поддержку”, - добавил бизнесмен.

На вердикт суда уже отреагировали в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.

“ Только что стало известно, что Ереванский городской уголовный суд общей юрисдикции, явно поддавшись открытому давлению правительства, принял решение о заключении под стражу национального благодетеля г-на Самвела Карапетяна.

Преследование г-на Самвела Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра, направленных на то, чтобы лишить Армянскую церковь поддержки ее верующей паствы путем использования страха и угроз.

Решительно осуждая это позорное поведение, мы расцениваем его как удар по репутации и авторитету как Республики Армения, так и Армянской церкви.

Мы выражаем полную поддержку г-ну Самвелу Карапетяну и семье Карапетян, прося у Господа помощи и защиты для них”, - подчеркнули в Эчмиадзине.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. В данный момент проходит заседание суда для определения меры пресечения Карапетяну.