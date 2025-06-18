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 Среда, 18 Июня 2025 23:46

Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке

АрмИнфо.В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран.

Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия Министерством иностранных дел, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом обеспечена эвакуация 109 казахстанцев.

Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 – через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на Родину.

Министерство иностранных дел выражает признательность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за оказанное содействие и конструктивное взаимодействие, сыгравшие ключевую роль в обеспечении безопасного и своевременного перемещения казахстанцев по всему маршруту.

В ходе подготовки и проведения эвакуационных мероприятий казахстанские дипломаты в круглосуточном режиме координировали действия с местными властями, обеспечивали логистику маршрутов, взаимодействовали с местными органами власти и оказали необходимую поддержку соотечественникам на местах.

В кратчайшие сроки было обработано более 200 личных обращений, обеспечена непрерывная связь с группами казахстанцев по всей территории Ирана и организовано их передвижение по заранее согласованным транзитным маршрутам.

Эвакуационная работа продолжается и в настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией граждан Казахстана из Государства Израиль.

Гарантия прав, безопасности и благополучия казахстанцев за рубежом остаётся безусловным приоритетом внешнеполитического курса страны.

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