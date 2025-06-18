Среда, 18 Июня 2025 21:29

АрмИнфо. Акционеры Acba Bank-а на годовом общем собрании решили с полученной в 2024 году чистой прибыли в 28.8 млрд драмов направить на выплату дивидендов 6.584 млрд драмов или по 1100 драмов на акцию. Об этом отмечается в опубликованном 18 июня сообщении Acba Bank-а. Согласно решению о выплате дивидендов, выплаты должны быть завершены 20 июня 2025г.

В ходе собрания было озвучено, что в 2024 году банк добился значительного прогресса в области корпоративного управления, повысив доверие акционеров и инвесторов. В этой связи особая значимость отведена тому факту, что Proparco (дочерняя компания Французского агентства развития) в 2024 году стала акционером Acba Bank-а с долей участия в капитале в 10%, что свидетельствует о высоком доверии к банку.

2024 год для Acba также стал годом беспрецедентного развития партнерских отношений с международными организациями, ознаменовавшимся заключением рекордных кредитных соглашений и сделок по распределению рисков. В частности, Европейский инвестиционный банк (EIB) предоставил 55 млн евро, Международная корпорация финансирования развития США (DFC) - $50 млн, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) - $50 млн, Международная финансовая корпорация (IFC) - $50 млн (с использованием механизма распределения рисков - 50/50), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) - 50 млн евро. Кроме того, в 2024 году Acba Bank и American Express объявили о расширении рамок многолетнего партнерства.

На собрании было озвучено, что приоритетами стратегии Acba Bank-а на 2025 год являются инновации, внутренняя эффективность и устойчивое развитие. Планируется значительно развить возможности цифровых платформ за счет внедрения новых сервисов и аналитических инструментов. Acba уверенно смотрит в будущее, продолжая укреплять свои позиции на финансовом рынке, создавая долгосрочную ценность для своих акционеров и всего общества.

Председатель Совета Acba Bank-а Рафаел Саргсян заметил: "ACBA продолжает свою миссию по построению компании с сильным корпоративным управлением. Мы создаем прозрачную и подотчетную систему, где полномочия акционеров, Совета и Правления банка хорошо сбалансированы, а бенефициарами всего этого являются не только акционеры, но и другие заинтересованные стороны банка, включая клиентов и сотрудников, Центральный Банк Армении, партнеров банка и общественность. Наша задача - хорошо понимать их интересы и заботиться о них".

Главный исполнительный директор Acba Bank-а Акоп Андреасян отметил: "Мы пользуемся доверием международных партнеров и сильны опытом, накопленным за время сотрудничество с ними. Я считаю, что этим мы посылаем четкий месседж о прозрачности и предсказуемости, а приобретение акций банка является очень успешной и выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе". Финансовый директор Acba Bank-а Степа Закинян со своей стороны добавил: "Банк из года в год демонстрирует стабильный рост по основным видам деятельности, прибыли, клиентской базе и развитию цифровых технологий. В среднем Acba Bank каждые 4-5 лет удваивает объемы бизнеса, т.е. обеспечивает ежегодный рост на 15-20%".

В 2024 году Acba Bank обеспечил высокий двузначный рост по основным балансовым показателям: Активы выросли на 18,9% до 931.7 млрд драмов; кредитный портфель - на 16,8% до 629.3 млрд драмов; капитал - на 22,8% до 163.4 млрд драмов; депозиты и привлеченные от выпущенных облигаций средства - на 18,9% до 623.5 млрд драмов. Кроме того, за 2024 год увеличилось количество пользователей цифровой инновационной системы acba digital - на 37,9%, приблизившись к 530 тыс. Acba Bank удерживает лидерство на рынке пластиковых карт, занимая первенство также по количеству POS-терминалов и банкоматов.

Напомним, что до вхождения Proparco ( Public Limited Company) в капитал Acba Bank-а долевое участие акционеров были следующим: ЗАО "AКБА Федерация" - 81,62%, SJSC "Sacam International" - 4,55%, а остальные 13,83% - юридические и физические лица, в их числе сотрудники AКБА Федерации, Acba Leasing-а и Acba Bank-а. После приобретения со стороны Proparco 10% акций Acba Bank-а, доля ЗАО "AКБА Федерация" снизилась до 75%, Sacam International снизилась до 2,24%, а доля юридических и физических лиц (в их числе сотрудники AКБА Федерации, Acba Leasing-а и Acba Bank-а) снизилась до 12,76%. Сделка по приобретению компанией Proparco 10% акций Acba Bank-а состоялась в IV квартале 2024 года.