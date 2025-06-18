Среда, 18 Июня 2025 19:59

АрмИнфо. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что полиция изъяла 298 килограммов "героина", который был ввезен в страну из Армении в целях последующей транспортировки в Европу. Заявление замминистра цитирует издание Грузия Онлайн.

Замминистра подчеркнул, что стоимость ввезенных наркотиков на черном рынке составляет около 85 миллионов лари. По данному факту

задержан 1 гражданин Грузии. В ходе расследования установлено, что грузовик, который, согласно таможенной документации, был загружен огнеупорным кирпичом, въехал в Грузию из Республики Армения через таможенно- пропускной пункт "Гугути" и должен был выехать в Европу через Батуми. В ходе детального осмотра прицепа грузовика на территории таможенной экономической зоны сотрудники правоохранительных органов обнаружили 600 пластиковых контейнеров, имитирующих кирпичи. В контейнерах было тайно размещено 298 килограммов наркотического средства "героин", - сообщил Дарахвелидзе на брифинге. Расследование инцидента ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.