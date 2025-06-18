Среда, 18 Июня 2025 19:56

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшего начальника Главного управления гражданской авиации Артема Мовсесяна 8 объектов недвижимости и 1,5 млрд драм.

Как передает надзорный орган, Антикоррупционный суд принял к производству очередной иск Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения. На этот раз речь идет об имуществе бывшего начальника Главного управления гражданской авиации РА Артема Мовсесяна и аффилированных с ним лиц. Генпрокуратура требует вернуть в пользу государства 8 объектов недвижимости, 2 движимого имущества, участие в 5 юридических лицах. Также возвращению государству подлежат 1 млрд 550 млн 258 тыс. драм в качестве остатка от незаконно полученных доходов и средств. Еще 8 миллионов 419 тысяч драм составляет сумма, имеющая незаконное происхождение, но не идентифицированная или передана добросовестным приобретателям. Суд применил меры по обеспечению иска.