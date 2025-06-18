Среда, 18 Июня 2025 19:52

АрмИнфо. Логика действий властей Армении становится все более очевидной: они нацелены на ликвидацию всех очагов противостояния, что включает в себя подавление национальных сил, устранение неугодных личностей и разрушение международных связей. Об этом сказал журналистам депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян касаясь задержания предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

По мнению депутата, данные действия являются показателем страха, который испытывает правящий режим. Он считает, что таким образом власти пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с требованиями азербайджано-турецкого тандема. "Все, кто защищает Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) и активно поддерживал Арцах, становятся мишенью для преследований со стороны властей. Все эти преследования и происходящее нужно рассматривать именно в этом контексте. Это дает многим повод задуматься, включая тех, кто считает, что их это не коснется. Они должны осознать реальность происходящего вокруг и внутри нашей страны", - заявил оппозиционер.

Касаясь заявления премьер-министра о необходимости национализации "Электрических сетей Армении", депутат обратил внимание, что за этим стоит намерение передать эти активы турецкой стороне под предлогом национализации, что будет способствовать интеграции Армении в Турцию.

"Когда он (Никол Пашинян - ред.) говорит о поездке в Анкару как о чем-то историческом, следует помнить, что за все семь лет его нахождения у власти мы видели лишь неудачи и поражения. Его поездка в Анкару - это очередная попытка получить новые указания от своего "старшего брата", - пояснил Сагателян.

В завершение оппозиционер заверил, что c их стороны предпринимаются определенные шаги в ответ на текущую ситуацию. "Я не могу сделать конкретных заявлений, но отмечу, что в этом направлении ведутся переговоры с различными политическими силами", - резюмировал депутат.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. В данный момент проходит заседание суда для определения меры пресечения Карапетяну.