Среда, 18 Июня 2025 19:49

АрмИнфо. Накануне в эфире ОРТ прозвучали неприемлемые призывы в адрес Армении. Об этом 18 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, в программе ОРТ были также даны искаженные данные, а также прозвучали оскорбления, в том числе, и личного характера в адрес руководства Армении. После этого, продолжил министр, аналогичного рода заявления прозвучали из уст политических деятелей России, в том числе, со стороны депутатов от правящего большинства. "Армения расценивает эти заявления не только как противоречащие традиционным дружественным армяно-российским отношениям и правовым двусторонним документам, но и как прямое вмешательство во внутренние дела республики, как провокацию против суверенитета армянского государства и демократии", - подчеркнул глава МИД РА.

Он сообщил, что позиция Еревана была доведена до сведения Москвы. "Думаю, что по положению на текущий момент (министр посмотрел на часы - ред.) официальное заявление уже доведено до сведения российских партнеров", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.