Среда, 18 Июня 2025 18:31

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 42 на улице Кохбаци, жилой дом 40 на улице Пушкина, жилые дома 23, 25 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 19/8-21/2 на улице Адонца;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 84/2-106/11, 106/1-151/2, 126-128/2, 131/1-131/2, 145-147/1, 147-151, 151-151/4 и частные дома 79-98 на улице Саркавага, детский сад N161, частные дома на 4-ом переулке улицы Саркавага, частнеы дома 3-126 на 5-ом переулке и 1-21 на 6-ом переулке улицы Саркавага, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, частные дома 43/21-43/35 на улице Ачаряна;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 2, 4, 6, 8 в 16-ом квартале;

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Самвела Геворгяна и Агабабяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 37, 39, 41, 43 на улице Раффи, жилые дома 52, 54, 56, 58 на улице Андраника,

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 подьезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон, жилые дома 15, 17 на улице Хагаг Дон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 11 наулице Хагаг Дон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 квартал ‘Нор Харберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 здание школы N169, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 39, 39/1, 39/2 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-17 ։ 00 жилые дома 53/14, 53/13, 57/1, 57/12, 59, 59/1, 61, 63, 63/1, 63/2, 65, 67, 69, 135, 330 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 48/4, 50, 52, 48 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 56А, 56Б на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежитие N1, частные дома 137/1, 137/2,137/3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-14։00 частично улицы Петросяна, Теряна, Комитаса, улица Анрапетутян в городе Армавир; село Арташар;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Норабац, Айнтап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Севакаван, Тигранашен, Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00-12։00 частично улица Ереванян в городе Джермук;

10։30-12։30 частично Джермукское шоссе, церковь Св. Трдата и прилегающая территроия в городе Вайк; частично село Артабуйк;

в Котайкской области:

11։00-12։30 частично община Агверан;

11:00-14:00 улицы Маисян, Пахлавуняц, Мгера Мкртчяна, Сараландж, Чаренца, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, ‘Даук”, ‘Роял”, дома ордыха “Микаел Варданян”, “Адомас”, “Кусастан-Айстан”, дом отдыха им В. Брюсова и прилегающие территории в городе Цахкадзор;

11։00-17։00 частично 2-ой микрорайон, частично частные дома Джрвежа, частично село Джрвеж, ресторанные комплексы на улице Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; село Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09։30-11։00 улицы 3, 4 села Шатван;

10:00-11:30 населненый пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 населненый пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 села Цахкашен, Сарухан, Кармир, Гандзак полностью и частично село Ацарат;

11։00-14։00 улицы П. Севак, Г. Нжде, Тиграна Меца, Гардмани, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11:00-16:00 села Ланджахбюр, Гегаркуник полностью; частично село Сарухан;

11:00-16:30 населненый пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”;

15։00-16։50 1-ая улица села Н. Шоржа;

в Тавушской области:

11։00-15։00 села Айгедзор, Чинари и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10:00-12:00 частично город Спитак; квартал “Горцаранаин”, улицы Вопян, Чаренца, Мурацан, Айгестан, Хнкоян, Шаумян;

11:00-15:00 села Марц и Кариндж;

11:00-17:00 села Сарчапет, Привольное, Арцни, Апавен;

12:00-14:00 частично села Ширакамут, Мец Парни, ОАО “Тим Телеком”, телебашня Сараланджа, ЗАО “Веолия Джур”;

14:00-16:00 села Гегасар, Ширакамут, Катнаджур;

в Сюникской области:

11։00-16։00 село Муцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.