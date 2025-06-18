Среда, 18 Июня 2025 17:52

АрмИнфо. Армянская Апостольская церковь занималась политикой с 2020-го по 2024 гг., но я не говорил о нарушениях обета безбрачия служителями церкви. Но я обратился к этому вопросу, поскольку столкнулся с тем, что в святом для меня месте происходит святотатство. Об этом заявил премьер Никола Пашинян 18 июня с трибуны парламента, отвечая на вопрос члена своей команды, депутат от <Гражданский договор> Эдгара Агаджаняна, почему именно сейчас власти подняли вопрос целибата Гарегина 2-го и имеет ли ААЦ право заниматься политикой.

По словам премьера, он долгие годы слышал разговоры об этом, но серьезно к ним относился. Не думал, что такое вообще возможно, добавил он.

Но одно дело сплетни, совершенно другое - доказуемый факт. Увидев доказательства, он, как последователь Армянской Апостольской церкви он не мог не делать выводы. <Для меня стало очевидно, что я ко всему этому должен отнестись согласно правилам и традициям ААЦ>, - сказал он.

Пашинян парировал - мы обсуждаем не вопрос девственности, как утверждают наши оппоненты, обсуждаем вопрос легитимности, поскольку в 356 году на Аштишатском собрании было установлено обязательство о не нарушении обета безбрачия для ряда священнослужителей. Премьер сослался также на Свод правил ААЦ, издания 2020 года, в котором оговариваются последствия нарушения целибата. Он прочитал несколько строк о том, что значит <девственность> и пришел к выводу о том, что <Ктрич Нерсисян> (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II), поставил себя вне церкви, следовательно - должен покинуть Патриархат.

Как заверил Пашинян, он никогда не скрывал свои религиозные чувства. И имея под рукой очевидные доказательства он далее не может быть индифферентным к очевидному факту святотатства в святом для себя месте.

<Все это во имя церкви. ААЦ должна быть освобождена от присутствия развратников и святотатцев>, - резюмировал Никол Пашинян.

Напомним, что <свежей> кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он написал оскорбительные высказывания в адрес иерархов ААЦ, и поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. А супруга премьера назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. Этому предшествовало заявление Католикоса Всех армян Гарегин II на международной конференции в Берне, в котором он заявил, что Азербайджан продолжает уничтожать армянские христианские и культурно- исторические памятники в регионе, а также удерживает в плену представителей карабахского руководства и других граждан.

И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2-й обета безбрачия. Не получив ответа, он сам заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Форсируя события накануне утром Пяшинян призвал к <действенным шагам> для смещения Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина>. Первые 10 членов Координационной группы, которые <всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>, выберет сам премьер-министр.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>. Помимо этого, согласно СМИ, Пашинян для встречи с президентом Турции заключения мирного соглашения <обязался нанести удар по Армянской Апостольской Церкви и подчинить себе>.