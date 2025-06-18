Среда, 18 Июня 2025 17:49

АрмИнфо. Очередная встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна с родными и близкими пропавших без вести солдат состоится через 2 месяца. Об этом 18 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Тадевоса Аветисяна.

Депутат, в частности, указал на то, что перед зданием парламента собрались родные и близкие пропавших без вести, которые требуют встречи с премьером для решения волнующих их вопросов. В частности, они настаивают на восстановлении в должности главы СНБ Армена Абазяна, который сегодня был отправлен в отставку и который возглавлял комиссию по поиску пропавших без вести.

Отвечая на вопрос, премьер-министр РА заметил, что смена руководителя Службы национальной безопасности ничего не меняет в

вопросах, связанных с поисками пропавших без вести солдат. Есть институциональная структура, которая должна заниматься решением этой проблемы.

Пашинян подчеркнул, что две недели назад, 6 июня состоялась его встреча с родными и близкими пропавших без вести военнослужащих. В

ходе ее проведения, продолжил Пашинян, ему было адресовано 5 конкретных вопросов, решением которых займется сам премьер-министр.

"Тогда была достигнута договоренность о том, что ровно два месяца спустя состоится еще одна календарная встреча, на которой будут даны ответы на все пять вопросов. Поручения уже даны ответственным лицам. В целом, как заметил глава правительства, уже проведено несколько десятков встреч с родными и близкими пропавших без вести солдат.