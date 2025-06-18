Среда, 18 Июня 2025 17:45

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил резиденцию посла Великобритании в Республике Армения по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - дня рождения короля Карла III.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, приветствуя посла Джона Галлахера и сотрудников посольства, Хачатурян поздравил их и пожелал успехов, новых достижений и крепкого здоровья.