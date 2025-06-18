Среда, 18 Июня 2025 17:03

АрмИнфо. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении проводит проверки в 30 пунктах кафе ООО "Пицца Ташир", принадлежащих армянскому предпринимателю, главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

В поступившем в АрмМнфо сообщении Инспекционного органа отмечается, что проверки инициированы на основе соответствующего обращения.

Отмечается, что в ходе проверки, проведенной инспекторами, в филиале ООО "Пицца Ташир", расположенном по адресу г. Ереван, ул. Исаакяна 22, были выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами.

В частности: стены пункта общественного питания не имели гладкой поверхности, не были выполнены из водонепроницаемых, не впитывающих, моющихся, дезинфицируемых и нетоксичных материалов; потолки не были сконструированы таким образом, чтобы предотвратить или уменьшить накопление грязи, конденсацию пара и возможность осыпания частиц; часть пола пищевых объектов, предназначенных для приготовления, обработки или переработки пищевых продуктов, не имела гладкой новой поверхности.

"Производственная деятельность филиала приостановлена, установлен срок устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.