Среда, 18 Июня 2025 16:21

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян приняла новоназначенного посла Уругвая в Армении Сильвану Леску Баролини.

.Как сообщает перс-служба МОНКС Армении, Андреасян выразила уверенность, что в период полномочий посла отношения и сотрудничество между Арменией и Уругваем будут и дальше развиваться и расширяться.

Министр отметила углубление и развитие существующих дружественных и многосторонних отношений между двумя странами, поощрение инициатив, направленных на обмен передовым опытом, выразив готовность к углублению сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. В частности, она предложила рассмотреть сотрудничество между учебными заведениями двух стран, расширение программ обмена студентами и преподавателями, реализацию совместных образовательных программ в области арменоведения.

Андреасян приветствовала процесс преподавания армянского языка как иностранного в Уругвае, который реализуется в рамках стратегии правительства Уругвая по содействию преподаванию иностранных языков.

Министр выразила благодарность за усилия, направленные на сохранение, распространение и развитие армянского языка и культуры в Уругвае, и выразила готовность поддержать дальнейшее расширение и развитие программы.

Андреасян также сообщила, что Министерство образования, культуры и спорта инициировало проект "Армянский язык для неармянских носителей. Преподавание, тестирование и оценка армянского языка".

Посол Уругвая, в свою очередь, выразила благодарность за прием и подчеркнула важность укрепления сотрудничества с Арменией.

Подчеркивая важность сотрудничества между высшими учебными заведениями Уругвая и Армении, стороны обсудили, в частности, реализацию программ академической мобильности для студентов, преподавателей и ученых, совместные научно- исследовательские инициативы и совместную разработку образовательных программ. Также было упомянуто возможное сотрудничество в сфере преподавания и распространения испанского языка.