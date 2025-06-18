Среда, 18 Июня 2025 14:58

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян считает ниже своего достоинства комментировать слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также телеведущего Владимира Соловьева относительно событий вокруг главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

<Я не думаю, что они того уровня, чтоб я стал их комментировать>, - сказал он 18 июня на брифинге с журналистами в парламенте.

<В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами. Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены>, - накануне заявила Мария Захарова.

Владимир Соловьев, в свою очередь, в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" напомнил, что Карапетян сделал для Армении больше, чем кто-либо - создал огромное количество рабочих мест и всегда приходил на помощь Армении в самые тяжелые минуты. "Армяне, вспомните, кто вы. Великий народ, великой христианской традиции. У вас отбирают последнее, на чём держится история Армении и существование армянского народа. У вас пытаются забрать вашу церковь. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Армении, а народ Армении еще принимает хоть какое-то участие в судьбе страны? Или его скоро постигнет та же участь, что постигла Арцах?", - сказал он.