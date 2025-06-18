Среда, 18 Июня 2025 13:24

АрмИнфо. Вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти в Армении. Об этом говорится в заявлении президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

По его словам, искренняя ненависть к Армянской Апостольской Церкви, безразличное отношение к национальным ценностям, недопустимость здоровой критики, болезненное желание жестоко подавлять любое инакомыслие, стало, к сожалению, неполным перечнем "качеств" этой власти. "Но Армения всегда и прежде всего славилась своими принципиальными и бесстрашными сыновьями, и еще не родилось правительства, которое могло бы их сломить. Вчера многие восстали против несправедливости, и я им искренне благодарен. Моя родина и соотечественники всегда были в центре моего внимания, в центре внимания моей семьи. Так было, есть и будет всегда. Я никогда не откажусь от своих принципов и ценностей, потому что в их основе - сама Армения, безграничное уважение и любовь к моей родине, к нашим традициям, к нашей истории, к нашей Церкви. Я уверен, что с Божьей помощью мы объединимся и сможем найти выход из сложной ситуации, в которой оказалась наша страна", - говорится в заявлении бизнесмена и мецената.

Напомним, что накануне сотрудники Полиции задержали Самвела Карапетяна сразу после того, как он раскритиковал позицию властей по отношению к ААЦ.