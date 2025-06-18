Среда, 18 Июня 2025 11:35

АрмИнфо. 17 июня 2025 года состоялся рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан для участия во втором Саммите «Центральная Азия–Китай».

Перед началом Саммита Президент Сердар Бердымухамедов провёл двустороннюю встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

У парадного входа Дворца «Независимость» Президента Туркменистана тепло приветствовал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. После традиционной церемонии совместного фотографирования главы делегаций направились в конференц-зал, где состоялся второй Саммит «Центральная Азия–Китай».

Во встрече на высшем уровне, проходившей под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, приняли также участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

На повестку дня Саммита были вынесены вопросы укрепления регионального сотрудничества, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических отношений и взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и инноваций.

Поприветствовав участников Саммита, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил сердечную признательность главам делегаций за участие во встрече высокого уровня и неизменную поддержку регионального сотрудничества.

Затем слово было предоставлено участникам Саммита.

Президент Сердар Бердымухамедов, поблагодарив от имени делегации Туркменистана Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за тёплый приём и оказанное гостеприимство, отметил, что нынешняя встреча призвана закрепить, дать продолжение и развитие важным идеям и предложениям, представленным на предыдущем Саммите в городе Сиань, и принятой по его итогам Сианьской Декларации.

Как подчёркивалось, государства Центральной Азии и Китай выступают в качестве важнейших участников континентальных и региональных процессов.

В сфере внешней политики, с учётом нынешней мировой обстановки было предложено обратить самое пристальное внимание на инициативу Туркменистана о разработке под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. В этой связи в ходе предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было предложено в рамках данного формата инициировать процесс консультаций по разработке Стратегии глобальной безопасности, обсуждения её ключевых положений.

Как подчёркивалось, Туркменистан видит обширные перспективы активизации и расширения сотрудничества Центральной Азии и Китая в транспортной сфере. Сегодня назревают не только условия, но и необходимость объединения усилий, мобилизации ресурсов для создания современной, надёжной и комплексной системы транспортно-логистического сообщения, охватывающей территории Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

В энергетической сфере Туркменистан также выступает за расширение взаимодействия в рамках данного формата, видит для этого серьёзные предпосылки, продолжил глава государства, подтвердив готовность обсуждать вопросы диверсификации поставок туркменского природного газа.

Как отмечалось, важнейшую роль в совместном экономическом процветании стран Центральной Азии и Китая играют стимулирование торговли и коммерции, создание совместных предприятий самого разного профиля.

Говоря об инновационном сотрудничестве, глава государства отметил, что Туркменистан рассчитывает на более акцентированное внимание к этому направлению со стороны китайских партнёров.

Глава государства предложил участникам подумать над организацией на постоянной основе совместных тематических фестивалей и обсудить инициативу о формировании новой платформы взаимодействия в области культуры, а именно – «Культурный диалог Центральной Азии и Китая».

Выразив уверенность в продолжении заинтересованного диалога между странами по важнейшим темам современного мироустройства, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил всех глав государств к участию в намеченном на декабрь нынешнего года в Ашхабаде Международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана,

Президент Сердар Бердымухамедов также поблагодарил Генерального секретаря Секретариата формата «Центральная Азия–Китай» Сунь Вэйдуна за вклад в успешное проведение нынешнего Саммита.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главе Туркменистана за глубоко содержательное выступление и озвученные конструктивные предложения.

Как отмечалось в выступлениях, сегодня Центральная Азия, обладающая огромными запасами природных ресурсов, укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Вместе с тем приоритетное значение придаётся партнёрству в сельскохозяйственной отрасли, в том числе внедрению передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок.

Участники Саммита отметили важность укрепления региональной энергетической безопасности и диверсификации энергетических источников.

Подчёркивалось также, что транспортно-коммуникационный сектор является одной из динамично развивающихся отраслей. В данном контексте говорилось о целесообразности усиления трансконтинентальной транспортной взаимосвязанности и наиболее полной реализации преимуществ региона, имеющего выгодное географическое расположение.

По итогам Саммита были подписаны Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, Астанинская Декларация второго Саммита «Центральная Азия–Китай», а также принята Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия–Китай».

После церемонии подписания документов было объявлено об открытии Центра сотрудничества в формате «Центральная Азия–Китай» и продемонстрирован соответствующий видеоролик.

Также в рамках встречи на высшем уровне оглашено Соглашение между хякимликом Ахалского велаята (Туркменистан) и Народным правительством провинции Шэньси (Китайская Народная Республика) об установлении побратимских отношений между Ахалским велаятом и провинцией Шэньси.

Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астана, откуда отбыл на Родину.