Среда, 18 Июня 2025 11:34

АрмИнфо. Поддержка, выраженная российским предпринимателем армянского происхождения, главой группы компаний "Ташир" Самвелом Карапетяном Армянской Апостольской церкви (ААЦ) спровоцировала премьер-министра Армении Никола Пашиняна учинить расправу над бизнесменом. Об этом говорится в заявлении оппозиционной фракции "Армения".

В связи с этим во фракции напомнили, что ранее Карапетян выступил в защиту ААЦ, которая третью неделю подвергается нападкам со стороны властей страны во главе с Николом Пашиняном. "Сразу после этого последовали дерзкие призывы армянского премьера к расправе с бизнесменом и незаконные указания силовым структурам", - обратили внимание в заявлении.

В связи с этим в оппозиционной политической силе заявили, что в условиях крайне опасной обстановки в регионе недопустимые и безответственные действия правящего режима разрушительны и требуют общенациональной консолидации.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра.

Добавим, что Карапетяна поддержал российский журналист Владимир Соловьев, что вызвало негативную реакцию спикера парламента Армении Алена Симоняна. Вице- президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников также выступил с заявлением, в котором призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается задержать невиновных лиц.