Среда, 18 Июня 2025 10:44

АрмИнфо. Брат и племянник главы группы компаний "Ташир", российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна - Карен и Нарек Карапетяны вышли из здания 6 Управления МВД Армении.

Это видно на кадрах, распространенных армянскими СМИ. Судя по кадрам, Самвел Карапетян все еще внутри. Однако на данный момент отсутствует информации о его статусе.

Накануне Самвел Карапетян выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), подчеркнув, что армянская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ. "Я всегда был рядом с ААЦ и рядом с армянским народом. Если политическим силам в Армении не удастся справиться с этой ситуацией, мы должны будем вмешаться в кампанию против Церкви", - резюмировал Карапетян.

Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания. <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге (там в 90-е Карапетян начинал свой бизнес - Ред.). Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, - написал он. Пашинян пригрозил <приструнить распутных священнослужителей> и их <распутных благотворителей>.

За этим последовало заявление руководителя правящей в стране фракции "Гражданский договор" Айка Конджоряна в Национальном Собрании о том, что пришло время обсудить вопрос о национализации "Электросетей", которые являются частью проекта ГК "Ташир".

Затем сообщалось, что силовики обыскали ереванский особняк Карапетяна. По имеющимся у СМИ данным, около 45 человек подвергнуты приводу.

Около 4 часов ночи Самвел Карапетян, Карен Карапетян и Нарек Карапетян покинули дом в сопровождении правоохранителей и сели в полицейскую машину. Обращаясь к людям, собравшимся у дома в знак поддержки, Самвел Карапетян заявил, что поддерживает Армянскую церковь и народ.

<Плевать я хотел и на них, и на их Электросети>, - сказал Карапетян журналистам на камеру.

Он заверил, что все будет хорошо, <народ все равно скажет свое слово>.