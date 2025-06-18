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АрмИнфо. В связи с задержанием в Ереване президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна с обращением с генеральному прокурору РА Анне Вардапетян обратился вице- президент подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"В связи с информацией о нарушении прав российского предпринимателя Самвела Карапетяна, защищающего Армянскую Церковь, и которого в настоящее время пытаются задержать на территории Республики Армения по недоказанным подозрениям в совершении преступления, сообщаю следующее: в соответствии с нормами Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, другими нормами международного права и законами Армении преследование за выражение свободы мысли и религии недопустимо (статья 9 Конвенции о защите прав человека); запрещена дискриминация по религиозному признаку (статья 14), запрещено преследование за свободу слова и самовыражения, недопустимо необоснованное вторжение в частную жизнь. Прошу Вас принять меры по предотвращению противоправных действий правоохранительных органов и содействовать соблюдению и защите прав гражданина и верующего христианина, в частности, права на свободу слова. Прошу также привлечь к ответственности виновных в попытках незаконного задержания лиц при выявлении таких нарушений", - отмечается в обращении Ивана Мельникова.
Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении. Это произошло сразу после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской Апостольской церкви.
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|Ален Симонян коснулся рисков для Армении и, в частности, Сюникской области на фоне ирано-израильского конфликта
|Депутат: Преступное бездействие властей Армении привело жителей армянских сел к огромным финансовым убыткам
|Президента Туркменистана отбыл в Республику Казахстан с рабочим визитом
|Делегация Минобороны Армении приняла участие в Техническом расширенном брифинге Вассенаарских договоренностей в Вене
|Глава Минюста Армении не усмотрела антиконституционных действий в кампании Пашиняна против ААЦ и предложила журналистам пройти курсы правовой этики
|В СК Армении продолжается следствие по уголовному делу о беспорядках в Ереване в ноябре 2020г.
|Генсек МИД Армении встретился с почетным консулом Франции в Горисе
|Главы МИД Армении и Индии обсудили возможность эвакуации индийских студентов из Ирана через армянскую территорию
|Армению посетит парламентская делегация Грузии
|Айакве: премьер-министр РА напрямую выполняет взятое на себя перед врагом обязательство
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|Оппозиционный депутат потребовал скорейшего рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры по возбужденному против него уголовному делу
|Омбудсмен Армении ознакомилась с условиями содержания заключенных в Шотландии
|Конверс Банк и IFC подписали соглашение по активизации торгового финансирования
|Законопроект об откупе от службы в ВС Армении не будет включен в повестку НС Армении
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