Среда, 18 Июня 2025 09:49

АрмИнфо. В связи с задержанием в Ереване президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна с обращением с генеральному прокурору РА Анне Вардапетян обратился вице- президент подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"В связи с информацией о нарушении прав российского предпринимателя Самвела Карапетяна, защищающего Армянскую Церковь, и которого в настоящее время пытаются задержать на территории Республики Армения по недоказанным подозрениям в совершении преступления, сообщаю следующее: в соответствии с нормами Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, другими нормами международного права и законами Армении преследование за выражение свободы мысли и религии недопустимо (статья 9 Конвенции о защите прав человека); запрещена дискриминация по религиозному признаку (статья 14), запрещено преследование за свободу слова и самовыражения, недопустимо необоснованное вторжение в частную жизнь. Прошу Вас принять меры по предотвращению противоправных действий правоохранительных органов и содействовать соблюдению и защите прав гражданина и верующего христианина, в частности, права на свободу слова. Прошу также привлечь к ответственности виновных в попытках незаконного задержания лиц при выявлении таких нарушений", - отмечается в обращении Ивана Мельникова.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении. Это произошло сразу после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской Апостольской церкви.