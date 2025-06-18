Среда, 18 Июня 2025 09:47

АрмИнфо. В период с 18 по 21 июня температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Источник отмечает, что днем 18 июня, в дневное время с 21 по 22 июня в отдельных регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. 19-20 июня, а также в ночь с 21 на 22 июня осадков не ожидается. Ветер юго-западный, с порывами до 4-8 м/с, во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 20-25 м/с.

В Ереване в период с 18 по 22 июня осадков не ожидается. Днем 18 июня температура воздуха в столице составит 26- 28 градусов, вечером - 21- 23 градуса, в ночь с 18 на 19 июня - 12-14 градусов выше нуля.