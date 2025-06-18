Среда, 18 Июня 2025 09:44

АрмИнфо.Текущий ночью в Ереване был задержан бизнесмен и меценат, глава российской группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

Приблизительно в 03:00 он вместе со своим братом - главой благотворительного фонда "Ташир" Кареном Карапетяном сел в полицейскую машину, которая доставила его в Главное управление по борьбе с организованной преступностью направлении. До этого сотрудники уголовной полиции несколько часов проводили обыски в доме предпринимателя. По информации, которую озвучил Карен Карапетян, задержано около 45 человек.

В эксклюзивном комментарии RT Самвел Карапетян отметил, что власти Армении огорчает его честное заявление о том, что он "на стороне церкви, на стороне народа". Карапетян рассказал, что в Ереване сотрудники правоохранительных органов сломали руки двум людям, собравшимся в поддержку бизнесмена. " Наплевать на них, на электросети : Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались":, - сказал бизнесмен.

Напомним, что задержание последовало сразу после заявления Самвела Карапетяна в защиту Армянской Апостольской церкви. "Небольшая группа людей, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, начала осуществлять нападки на Армянскую церковь, на армянский народ. Поскольку я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа, то буду принимать непосредственное участие. Если у политиков это не получится, то мы по-своему поучаствуем во всем этом", - отметил накануне Самвел Карапетян.

На этом фоне премьер-министр РА Никол Пашинян выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он фактически обозвал бизнесмена "распутным меценатом", написав в соцсетях: "Почему вдруг активизировались распутные "священники" и их распутные "благотворители"?- и пригрозил приструнить их. Сразу после этого он дополнил: "Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту". Далее были еще два поста: "Он говорит - мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, негодяй. Или, вернее, вам"; "Ну вмешивайся, что спрятался в доме?" (имеет в виду, что Карапетян сейчас находится в своем доме - ред.).

Отметим также, что накануне в Национальном Собрании РА руководитель правящей в стране фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян заявил, что пришло время обсудить вопрос о национализации "Электросетей", которые являются частью проекта ГК "Ташир".

Российская ГК приобрела электросети в 2016 году по многочисленным просьбам прежнего руководства Армении, в частности, тогдашнего премьер-министра РА Овика Абрамяна.

По мнению независимых наблюдателей, то что делают власти сегодня в отношении Карапетяна, это реализация программы по максимальному снижению доли российского капитала в армянской экономике и максимальной нейтрализации влияния этого фактора в политических целях. И церковь тут ни причем.