Вторник, 17 Июня 2025 21:10

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) решительно осуждает действия капитулянтского режима против национального благотворителя Самвела Карапетяна. Об этом говорится в официальном заявлении РПА, которое на своей странице опубликовал представитель Исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Он выразил глубокое возмущение по поводу преследования филантропа со стороны антинационального и антигосударственного режима, который сегодня возглавляет Никола Пашиняна.

<Эти шаги - продолжение войны, развязанной режимом против национальной идентичности. Самвел Карапетян - не только один из крупнейших благотворителей Армянской Апостольской Церкви, но и активный сторонник трёхединства Армения - Арцах - Диаспора>, - подчеркнул он.

Шармазанов от имени РПА выразил поддержку Самвелу Карапетяну и заявил о решимости продолжать борьбу с режимом Никола Пашиняна до конца.