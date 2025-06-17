Вторник, 17 Июня 2025 20:18

АрмИнфо. Известный армяно-российский предприниматель, глава Группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян после обысков в своем доме заявил, что намерен бороться за святыни армянского народа всеми своими силами. Об этом, ссылаясь на заявление предпринимателя, на своей странице в Фейсбук написал первый вице-президент Группы компаний "Ташир» Айк Игнатян.

«Во имя святынь армянского народа буду бороться всегда, где бы я ни был и что бы не случилось. Я не позволю кому-либо попирать наши святыни ради своих корыстных целей!», - привел слова Карапетяна Игнатян.

Отметим, что сегодня Самвел Карапетян выступил с заявлением, в котором отметил, что в случае, если политическим деятелям Армении не удастся изменить ситуацию, он должен будет вмешаться в кампанию премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской церкви (ААЦ).

Он обратил внимание, что Армянская Апостольская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ.

После этих слов журналистам, чуть позже, по заверению некоторых армянских СМИ, Самвел Карапетян был задержан правоохранительными органами Армении. Официальной информации о причинах и самом факте его задержания пока нет.

Однако есть запись Никола Пашиняна в "Фейсбуке" следующего содержания: "Это вам не село Нижний Тапир в Калуге (там в 90-е Карапетян начинал свой бизнес - Ред.). Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".