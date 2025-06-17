Вторник, 17 Июня 2025 20:07

АрмИнфо. У дома главы группы компаний "Ташир", известного армяно-российского предпринимателя Самвела Карапетяна собралась многочисленная толпа. По информации, муссируемой в СМИ, в доме проводятся обыски, задержано несколько человек, однако в их числе нет Самвела Карапетяна, о чем ранее также сообщалось.

То, что предпринимателя еще не арестовали, подтвердил в беседе с журналистами его брат, экс-депутат парламента Армении Карен Карапетян, который также прибыл к дому своего брата. «Не успели арестовать, но вскоре задержат», - отметил он, заметив, что скорее всего правоохранительными органами были задержаны их родственники, которые с утра здесь собрались. «Мы из Муша, этим все сказано. Мы готовы ко всему. Все что было сказано (заявление Самвела Карапетяна, осуждающего нападки властей на церковь – ред.), было верно сказано, и даже мало. Я здесь стою, чтобы меня первым арестовали, поскольку я тоже уже высказался», - заявил экс-депутат.

На вопрос проводятся ли сейчас обыски в доме, он отметил, что понятия не имеет, что сейчас происходит внутри дома, поскольку с утра стоит здесь, на улице. «Пусть что хотят делают. Есть государство. А соответствующие органы пусть действуют исключительно в рамках закона. Завтра каждый ответит за содеянное, и я за свое», - добавил он.

На просьбу прокомментировать недавнее заявление премьер-министра о предположительном задержании Самвела Карапетяна, бывший депутат отметил, что, являясь сыном педагога не имеет прибегать к уличной лексике, как это сделал премьер. Он также отметил, что не следит, не слышит и вовсе, о чем вещает премьер-министр, поскольку занят своей жизнью и растит внуков.

Карен Карапетян попросил журналистов ограничится вопросами, заверив, что при необходимости выступит с соответствующими заявлениями.

Отметим, что сегодня Самвел Карапетян выступил с заявлением, в котором отметил, что в случае, если политическим деятелям Армении не удастся изменить ситуацию, он должен будет вмешаться в кампанию премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской церкви (ААЦ).

Он обратил внимание, что Армянская Апостольская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ.

После этих слов журналистам, чуть позже, по заверению некоторых армянских СМИ, Самвел Карапетян был задержан правоохранительными органами Армении. Официальной информации о причинах и самом факте его задержания пока нет.

Однако есть запись Никола Пашиняна в "Фейсбуке" следующего содержания: "Это вам не село Нижний Тапир в Калуге (там в 90-е Карапетян начинал свой бизнес - Ред.). Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".

Отметим, что с 29 мая армянский премьер Никол Пашинян и его соратники осуществляют систематические нападки на Армянскую Апостольскую Церковь. Данная кампания началась с того, что на заседании правительства, Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, где хранится “всякое барахло”. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози". Далее Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.

Заметим, что данные действия Пашиняна, по мнению многочисленных экспертов-правоведов, носят антиконституционный характер, и по оценкам юристов являются попыткой свержения конституционного строя в стране.