Вторник, 17 Июня 2025 18:19

АрмИнфо. Армения и Ирак готовятся к подписанию меморандума о двухстороннем сотрудничестве, который будет направлен на развитие взаимодействия в области молодежи и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении.

В связи с этим замглавы МОНКС Артур Мартиросян встретился с делегацией, возглавляемой поверенным в делах посольства Ирака в Армении Али Абдулкаримом Утави. В ходе встречи стороны обсудили подготовительные работы к подписанию меморандума, а также вопросы, касающиеся сфер Министерства, которые войдут в повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Ираком.

В ходе встречи они также рассмотрели ситуацию с межгосударственными стипендиальными программами для иностранных студентов. В этом ключе Мартиросян отметил, что в Армении активно работают над расширением возможностей для получения образования иностранными гражданами. В частности, министерство внедрило электронную систему приема заявок от иностранных абитуриентов (fs.emis.am), которая призвана значительно упростить процесс подачи документов.

Кроме того, замминистра и иракский дипломат обсудили необходимость активизации и расширения межкультурного общения, а также затронули ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Отметим, что Армения и Ирак планируют подписать меморандум о взаимопонимании также в сферах культуры и туризма.