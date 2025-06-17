Вторник, 17 Июня 2025 18:16

АрмИнфо.Розничные клиенты ВТБ (Армения) могут перевести со своих карт «Mir» средства на карты российским пользователям с помощью нового сервиса – через сайт банка. Средства зачисляются на карту получателя мгновенно и без комиссии.

Чтобы отправить деньги в Россию, нужно на сайте банка перейти в раздел «Переводы» и выбрать «По номеру карты». Далее перейти во вкладку «На карты банков РФ» и нажать на кнопку «Перевести» и перейти на страницу онлайн-перевода. В отрывшихся формах заполнить данные об отправителе и получателе (подойдет любая карта «Мир» российского банка).

Переводы осуществляются в российских рублях, без комиссии. Минимальная сумма одного перевода – 100 рублей, максимальная – 80 тысяч рублей. В течение суток с одной карты можно перевести не более 80 тыс. рублей, а максимальное количество переводов с одной карты – 3 транзакции в сутки.

«Мы стремимся сделать сервисы трансграничных переводов максимально доступными и удобными для наших клиентов. Объем переводов в Россию за квартал вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает востребованность сервиса. Мы специально упростили процесс: теперь можно отправлять деньги с карты на карту мгновенно, даже без приложения. Это часть нашей стратегии по созданию удобных цифровых решений для клиентов» – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Если у клиента нет карты «Mir», он может заказать её бесплатно прямо на странице. Карта мультивалютная, что позволяет осуществлять переводы как с драмового остатка, так и с рублевых счетов.