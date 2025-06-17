Вторник, 17 Июня 2025 17:37

АрмИнфо. Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении. Об этом 17 июня журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

По его словам, речь идет о том, что Ктрич Нерсисян (Католикос всех армян Гарегин_II - ред.) нарушил обет безбрачия. "Мы неоднократно обращались к Ктричу Нерсисяну с призывами дать разъяснения относительно того, есть у него ребенок или нет. Но на все призывы никакой реакции не поступало. По сути, он не является целибатом, что несовместимо с должностью Католикоса. Как я могу называть его Его Святейшеством?" - сказал вице-спикер. Он напомнил, что священнослужители при вступлении в сан дают обеты, в том числе, и обет безбрачия. Рубинян призвал не заниматься спекуляциями, отметив, что все, что сказано в адрес Католикоса является ложью, пусть он так и скажет, а когда вопрос поднят, и на него нет ответа, это является правдой. Вице-спикер НС не считает, что премьер­министр РА Никол Пашинян оказывает давление на Первопрестольный Эчмиадзин. "В конце концов, неужели мы, как первое государство, первыми в мире принявшее христианство, неужели не видим проблемы в том, что Католикос не является целибатом", - задал вопрос Рубинян.

Отметим, что с 29 мая армянский премьер Никол Пашинян и его соратники осуществляют систематические нападки на Армянскую Апостольскую Церковь. Данная кампания началась с того, что на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, где хранится "всякое барахло". Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Далее Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса.

Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.