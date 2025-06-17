Вторник, 17 Июня 2025 16:51

АрмИнфо. Если в ближайшие дни президент США Дональд Трамп объявит о присоединении к определенным действиям против Ирана или оказании беспрецедентной военной помощи Израилю, то ситуация для Армении еще больше осложнится, уверен американист Сурен Саркисян.

Эксперт заметил, что переговоры США и Ирана, фактически провалившиеся из-за войны Израиля и Ирана. При этом он уверен, что эти переговоры имели бы для Армении однозначно позитивные последствия, если бы были достигнуты договоренности. "То же самое, конечно, касалось и нормализации российско-американских отношений, где также нет существенного прогресса.

Это процессы, которые имеют жизненно важное значение для Армении. Их провал и вызванное этим ослабление позиций России и Ирана, а следовательно, и снижение влияния на Южном Кавказе, особенно на фоне пассивного позиционирования США, нарушают и без того хрупкий баланс сил в регионе", - написал Саркисян на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в результате Турция становится все более влиятельным и сильным игроком на Южном Кавказе, имеющим возможность продвигать свои региональные интересы также через Азербайджан. "Это касается и так называемого "Зангезурского коридора", который связывает не только Азербайджан и Турцию, но и весь тюркский мир", - резюмировал он.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются четвертый день. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. Информация поступает противоречивая.