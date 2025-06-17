Вторник, 17 Июня 2025 16:48

АрмИнфо. Международный кинофестиваль <Золотой абрикос>, объявив в прошлом году, что отказывается от фестивального формата с красной ковровой дорожкой, заложил новую традицию с использованием армянских рукотворных ковров, изготовление которых имеет вековую и богатую историю.

Не отступая уже от столь амбициозного, и как отметил художественный руководитель и директор <Золотого абрикоса> Карен Аветисян, рискованного заявления, так сказать, от безысходности, в этом году фестиваль вновь простелет под ноги именитых гостей вытканные руками армянских мастериц из Юга страны и Арцаха ковры. Эту инициативу удалось реализовать, как в прошлом, так и в этом году, благодаря сотрудничеству с арт- студией AHA Collective.

Однако если в 2024 году автором дизайна ковров выступил армянский художник Давид Кочунц, в этом году над эскизами работали французские дизайнеры (студия Normal Studio) Жан-Франсуа Динкджян и Элуа Шаффай, представив, так сказать, французский взгляд на армянскую традицию. Это сотрудничество удалось благодаря содействию Французского института Армении и Торгово-промышленной палаты Франция-Армения. Не раскрывая деталей, художники показали некоторые эскизы, лишь сообщив, что это будет 8 ковров общей протяженностью в 16 метров, каждый из коих площадью 1.15м2м. Представляя концепцию ковров, основатель и куратор AHA Collective Наири Хачатуреан рассказала, что помимо красного цвета, французские специалисты разбавят ковры и другой цветовой гаммой, узоры которых будут постепенно уплотняться и сгущаться с приближением к главному постеру <Золотого абрикоса>, вступая как бы с ним в диалог. И что на этот раз 8 ковров будут символизировать собой некий путь, дорогу, которую преодолеет каждый гость к открытию фестиваля.

Было отмечено, что каждый этап создания ковра - от получения шерсти до натурального окрашивания и ручного ткачества - был выполнен местными мастерицами в сотрудничестве с Armenian Wool Project, Woolway Studio, а также матерью и дочерью Миленой и Анаит Ордян, переселёнными из Арцаха.

В ходе мероприятия Карен Аветисян представил гостям также официальные постеры <Золотого абрикоса> 2025 года, авторами которых выступил тот же Давид Кочунц. В текущем году постеры являются аллюзией к выдающимся киноработам и кинодеятелям, в частности фильму Дэвида Кроненберга "Crash", совместной работе Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали <Андалузский пес>, триллеру <Чужое лицо> японского режиссера Хироши Тэсигахара и личности выдающегося режиссера Дэвида Линча, покинувшего этот свет в начале 2025г.

Отметим, что ковры Давида Кочунца, которые были изготовлены к прошлогоднему <Золотому абрикосу> сегодня экспонируются в Сан-Этьене на 13-й Международной биеннале дизайна, которая будет длиться до 22 сентября с.г.

Напомним, что в этом году международный кинофестиваль <Золотой абрикос> состоится в Ереване с 13 по 20 июля. О месте проведения, фильмах, мероприятиях и именитых гостях информация будет представлена организаторами фестиваля в ближайшее время.