Вторник, 17 Июня 2025 16:36

АрмИнфо. Власти Армении оценивает возможные риски, вытекающие из ситуации вокруг Ирана. Об этом 17 июня в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян. По его словам, разрабатываются различные сценарии. "Когда в соседней стране ведутся военные действия, это само по себе является угрозой региональной безопасности, создает риски дестабилизации. Но власти готовы к различным возможным развитиям ситуации", - сказал вице-спикер. Он добавил, что делается все возможное для того, чтобы субъекты хозяйствования сталкивались бы с максимально меньшими объемами проблем, а возникающие вопросы устранялись бы как можно быстрее.

Вице-спикер заметил, что оценка рисков нее означает устранение всех проблем. Отметим, что днем ранее министра экономики РА Геворк Папоян

сообщил о возникших проблемах у грузоперевозчиков, застрявших в порту Бендер-Аббас, не лучше ситуация и с поставками армянских грузов по территории Ирана.