Вторник, 17 Июня 2025 16:23

АрмИнфо. В результате бездействия правительства Армении в вопросе внедрения системы раннего предупреждения стихийных бедствий жители армянских сел сталкиваются с серьезными финансовыми убытками и не могут выполнять свои кредитные обязательства. Об этом на своей странице в Фейсбук написал оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян.

Как пояснил депутат, в результате града, обрушившегося на несколько областей страны, был нанесен ущерб урожаю и имуществу местных жителей. В частности, пострадали районы Тавуша, Лори, Ширака и Арагацотна. "Я получаю множество писем от жителей деревень, пострадавших от града, которые сообщают о том, что до сих пор не получили компенсации. Люди несут материальный ущерб из-за последствий погодных условий", - подчеркнул депутат.

Даниелян в этой связи обратил внимание на недостаточное количество газогенераторных противоградовых установок на территории Армении. По его словам, их всего 628, причем они распределены неравномерно: в некоторых крупных областях их вовсе нет. "Очень часто, после очередного стихийного бедствия, я получаю сообщения о том, что противоградовые установки не сработали или были не заряжены. Такой подход недопустим", - заявил Даниелян.

При этом он уверен, что все уже действующие установки необходимо подвергнуть экспертизе. По словам оппозиционного депутата, если будет установлено, что существующие противоградовые установки неэффективны и не оправдывают себя, их необходимо заменить на более современные модели. Кроме того, Даниелян подчеркнул необходимость увеличения числа таких установок по всей стране.

"Учитывая опыт других стран, ряд экспертов также подчеркивают важность применения пассивных методов, таких как нетворкинг и сельскохозяйственное страхование. Следует изучить и оценить также эффективность этих методов", - резюмировал депутат.

Отметим, что в результате града, прошедшего днями ранее в Тавушской области, пострадал не только урожай, но были также пробиты крыши домов, машин, пострадали и сами жители, получив легкие травмы. В некоторых местах урожай был уничтожен полностью, что привело к значительным финансовым убыткам. Жители Тавуша выразили недовольство тем, что противоградовые установки сработали только после того, как град уже прекратился. В стране в последнее время участились случаи стихийных бедствий: града, сильных дождей и ветров, торнадо, которые наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству.