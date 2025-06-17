Вторник, 17 Июня 2025 15:39

АрмИнфо. Глава Министерства юстиции Армении Србуи Галян заявила, что не видит в кампании премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) антиконституционных действий. Соответствующую позицию она выразила 17 июня в беседе с журналистами в парламенте страны.

По заверению Галян, Уголовный кодекс Армении подразумевает необходимость соблюдения определенных статей Конституции. По её словам, эти статьи касаются суверенитета страны, её демократического устройства, правового статуса и принципа разделения властей. Она отметила, что нарушение этих норм может быть расценено как нарушение Конституции, однако действия премьер-министра, по её мнению, не противоречат этим положениям.

"По Конституции не запрещено делать высказывания в отношении какого-либо юридического лица, в том числе Церкви, а тем более воспринимать это как попытку свержения конституционного строя", - заявила глава Минюста.

При этом Галян вышла из себя из-за вполне обоснованных замечаний журналистов касательно интерпретаций главой Минюста Конституции Армении. Галян сначала отказалась отвечать на вопросы, а затем и во все пригласила журналистов в Минюст Армении, чтобы пройти уроки правовой этики. В ответ на это журналисты предложили Галян пригласить туда армянского премьера.

Она также проигнорировала вопрос журналистов об отсутствии надлежащей оценки со стороны возглавляемого ею Министерства заявлений Пашиняна.

После этого Галян развернулась и покинула территорию. Предусмотренную для брифингов, заверив, что журналисты ведут себя неподобающе и не позволяют ей надлежащим образом ответить на заданные вопросы.

Отметим, что с 29 мая армянский премьер Никол Пашинян и его соратники осуществляют систематические нападки на Армянскую Апостольскую Церковь. Данная кампания началась с того, что на заседании правительства, Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, где хранится "всякое барахло". Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози". Далее Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.

Заметим, что данные действия Пашиняна носят антиконституционный характер, и по оценкам юристов являются попыткой свержения конституционного строя в стране.