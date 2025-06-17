Вторник, 17 Июня 2025 15:17

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу о массовых беспорядках, организованных в Ереване 10 ноября 2020 года.

Как передает пресс-служба ведомства, в результате многочисленных следственных и иных процессуальных действий установлено, что Г.С., Ш.Х., Н.М., А.Д., Ш.К., Э.С., Г.Х., Г.З., М.А., С.М., узнав 10 ноября 2020 года о том, что у здания правительства РА собралась толпа, направились в указанное место и присоединились к участникам массовых беспорядков. В частности, последние вместе с другими участниками массовых беспорядков преодолели полицейский заграждение и приблизились к главным и смежным входным дверям и окнам здания правительства, дополняя действия других лиц, нанесли несколько ударов ногами и руками. Они били по входным дверям и окнам здания, которые вначале были повреждены, а затем открыты. После этого, игнорируя режим охраны особо охраняемых территорий, с намерением продолжить массовые беспорядки непосредственно внутри здания правительства, незаконно и беспрепятственно проникли в него, в результате чего были сломаны двери ряда кабинетов членов правительства и аппарата, имущество, в особо крупных размерах повреждено или уничтожено государственное и частное имущество, необходимое для обеспечения нормального функционирования исполнительной власти. В результате этих действий была нарушена деятельность правительства РА и поставлена под угрозу общественная безопасность.

За совершение описанных деяний возбуждено публичное уголовное преследование в отношении Х.С., Ш.Х., Н.М., А.Ж., Ш.К., Э.С., Г.Х., Х.З., М.А., С.М. (участие в массовых беспорядках).

Уголовное дело в отношении последних направлено с обвинительным заключением надзорному прокурору с ходатайством об утверждении его и направлении в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении других лиц продолжается. Проводятся активные доказательственные и иные процессуальные действия по установлению других участников и организаторов массовых беспорядков и применению к ним мер уголовно-правового воздействия.

Напомним, что 10 ноября после заявления по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе несколько сотен людей ворвались в здание правительства Армении в центре Еревана. Они выломали двери и начали бить внутри стёкла. Протестующие начали громить двери, окна, сломали табличку с кабинета премьер-министра РА Никола Пашиняна.