Вторник, 17 Июня 2025 14:35

АрмИнфо. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Армении Давид Карапетян принял почетного консула Франции в Горисе Кармен Апунц.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Давид Карапетян поздравил Кармен Апунц с назначением на должность почетного консула, и обе стороны подчеркнули важность открытия офиса почетного консула Франции в Сюнике.

Генеральный секретарь МИД Армении подчеркнул важность децентрализованного сотрудничества в контексте развития двусторонних отношений. Были обсуждены реализуемые программы в культурной и торгово-экономической сферах, а также предстоящие шаги.

Напомним, что церемония открытия почетного консульства Франции в Горисе состоялась 2 июня.