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АрмИнфо. В Армению прибудет парламентская делегация Грузии, возглавляемая председателем комиссии Парламента Грузии по вопросам культуры Георгием Габуния. Об этом говорится в сообщении Национального Собрания РА.
Как отмечается в сообщении, визит грузинских парламентариев будет совершен с 18 по 20 июня. В НС РА планируется организовать прием грузинских коллег, которых примет председатель комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян. Предусмотрены встречи и с другими должностными лицами.
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|Президента Туркменистана отбыл в Республику Казахстан с рабочим визитом
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|Глава Минюста Армении не усмотрела антиконституционных действий в кампании Пашиняна против ААЦ и предложила журналистам пройти курсы правовой этики
|В СК Армении продолжается следствие по уголовному делу о беспорядках в Ереване в ноябре 2020г.
|Генсек МИД Армении встретился с почетным консулом Франции в Горисе
|Главы МИД Армении и Индии обсудили возможность эвакуации индийских студентов из Ирана через армянскую территорию
|Армению посетит парламентская делегация Грузии
|Айакве: премьер-министр РА напрямую выполняет взятое на себя перед врагом обязательство
|Незаконные действия против ААЦ ослабляют сопротивление государства и ведут к его потере - заявление
|Оппозиционный депутат потребовал скорейшего рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры по возбужденному против него уголовному делу
|Омбудсмен Армении ознакомилась с условиями содержания заключенных в Шотландии
|Конверс Банк и IFC подписали соглашение по активизации торгового финансирования
|Законопроект об откупе от службы в ВС Армении не будет включен в повестку НС Армении
|Арам I следит за ситуацией в армянских общинах Ирана и Иерусалима в свете ирано- израильского конфликта
|Со следующего года в Армении начнет осуществляться пилотная программа по внесудебному урегулированию трудовых споров
|Католикосат Великого Дома Киликийского поддерживает Католикоса всех армян и духовенство ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 17 июня
|Союз журналистов Армении осуждает начавшуюся в 2018 году и ежедневно получающая новые, отвратительные проявления кампанию против СМИ
|В МИД Армении отреагировали на ситуацию с группой армянских туристов застрявших в Вифлеем
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ
|Замглавы Армении провел в Анкаре встречу с турецким коллегой
|В Лори опрокинулся на бок армейский Урала" - один военнослужащий получил ушибы
|Экс-глава Главного управления госохраны полиции Армении вызванв Генпрокуратуру
|Депутат сигнализирует о некачественном ремонте дорог в Ширакской области
|Америабанк выступит генеральным партнером форума HIF Yerevan 2025 - международная площадка для продвижения инвестиций в индустрию гостеприимства
|Бок о бок: стартовала новая программа IDBank для женщин, вынужденно переселённых из Арцаха
|В Ереване прошли армяно-туркменские межмидовские консультации
|В здании генпрокуратуры Армении откроется правовая лаборатория ЕГУ
|В НС РА к ответственности привлекаются только представители СМИ, в то время как инциденты остаются без последствий для депутатов - заявление
|Дашнакцакан: В результате израильских ударов по Тегерану повреждено здание армянской газеты "Алик"
|Архиепископ: все то, что сказал Пашинян о Католикосе всех армян, является ложью
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|Мэр Еревана распорядился в течение лета снять с оборота бумажные разовые транспортные билеты с QR-кодом
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за уклонение резервиста от явки на сборы
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