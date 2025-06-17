Вторник, 17 Июня 2025 14:01

АрмИнфо. В Армению прибудет парламентская делегация Грузии, возглавляемая председателем комиссии Парламента Грузии по вопросам культуры Георгием Габуния. Об этом говорится в сообщении Национального Собрания РА.

Как отмечается в сообщении, визит грузинских парламентариев будет совершен с 18 по 20 июня. В НС РА планируется организовать прием грузинских коллег, которых примет председатель комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян. Предусмотрены встречи и с другими должностными лицами.