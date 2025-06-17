Вторник, 17 Июня 2025 11:37

АрмИнфо. Конверс Банк и Международная Финансовая Корпорация (IFC) заключили соглашение по активизации торгового финансирования. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, документ об открытии банку линии финансирования подписали 16 июня в Вене региональный менеджер Группы финансовых учреждений IFC в Европе Этлева Кока и главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян.

Соглашение нацелено на усиление поддержки Банком импортеров и экспортеров в Армении и на укрепление возможностей Банка по предоставлению лучших финансовых решений, поощрению международной торговли и предоставлению клиентам доступа к мировым рынкам.

Партнерство демонстрирует приверженность Конверс Банка содействовать экономическому росту посредством расширения торговых возможностей и улучшения управления рисками.

А. Григорян, заметив, что благодаря этому новому партнерству IFC становится одним из ключевых партнеров Конверс Банка в сфере торгового финансирования, выразил уверенность: "Это сотрудничество расширит присутствие банка на международном рынке торгового финансирования и представит нас как надежного финансового партнера для компаний, стремящихся к глобальному расширению. В свою очередь это поспособствует развитию деловой среды и экономики Армении".

Э. Кока подчеркнула: "Текущие программы IFC в партнерстве с армянскими банками включают поддержку микро-, малых и средних предприятий, расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей и инициативы, направленные на зеленое финансирование. Это новое партнерство с Конверс Банком направлено на стимулирование торгового финансирования в Армении, которое является ключевым фактором экономического роста и создания рабочих мест. Расширяя доступ к мировым рынкам и поддерживая местный бизнес, такое партнерство еще раз подчеркивает приверженность IFC поддержке стабильного развития и экономической устойчивости Армении".

В данном сообщении упоминается, что это второе соглашение о сотрудничестве между Конверс Банком и IFC. В частности, в рамках первого соглашения, подписанного в декабре прошлого года, IFC предоставила Конверс Банку гарантию на нейтрализацию 50% риска невозврата кредитов на сумму эквивалентную $10 млн, тем самым способствуя расширению возможностей финансирования субъектов МСП.

Напомним, что механизм распределения рисков (т.н. рефинансирование) Международная Финансовая Корпорация (IFC) запустила в Армении в декабре 2024 года - партнерами выступили Acba Bank, Конверс Банк и Evocabank. С этими банками были подписаны соглашения по предоставлению кредитов на общую сумму эквивалентную $40 млн в поддержку малых и средний предприятий (МСП), агробизнеса, женщин­предпринимателей, и климатических проектов. В частности, по Конверс Банку этот механизм 50%-го рефинансирования касается убыточной части кредитного портфеля заемщиков, представляющих женское предпринимательство и агробизнес, ссуды которых достигают до $10 млн.

Отметим, что IFC является членом Группы Всемирного Банка, ориентированного на частный сектор на развивающихся рынках. Работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC взяла на себя обязательство направить рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах, используя решения частного сектора и привлекая частный капитал для создания мира, свободного от бедности, на пригодной для жизни планете.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, кредитный портфель Конверс Банка превышает $884 млн, с годовым ростом на 22%. Активы банка возросли за 2024 год на 14%, достигнув $1.5 млрд, из коих 61% - это кредитные вложения. В кредитном портфеле банка около 40% (или свыше $353 млн) приходится на кредитование экономики. 2024 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в $39.4 млн, с годовым ростом на 11%.