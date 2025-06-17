Вторник, 17 Июня 2025 11:22

АрмИнфо. 16 июня в Национальном Собрании РА состоялось рабочее обсуждение по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - Европейский Союз, реформам, предусмотренным соглашением в сфере труда и социальных вопросов.

Как передает пресс-служба НС, обсуждение инициировано заместителем председателя комиссии НС по вопросам европейской интеграции Мэри Галстян. В обсуждениях приняли участие председатель комиссии НС по труду и социальным вопросам Эрикназ Тигранян и заместитель министра труда и социальных вопросов РА Рубен Саркисян.

"Целью подобных встреч является укрепление коммуникации НС- исполнительная власть по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Поскольку Национальное Собрание находится на переднем крае публичной коммуникации, я придаю важность освещению деятельности, проводимой работы в рамках соглашения и в целом программы ЕС", - сказала Мэри Галстян, указав на необходимость обсуждений и постановки вопросов об имеющихся проблемах и вызовах.

Рубен Саркисян также подчеркнул важность совместных обсуждений с участием представителей исполнительной и законодательной власти.

Было отмечено, что "дорожная карта", связанная сферой, довольно обширна - регулирование трудовых договоров, рабочего времени, коллективных трудовых прав, дискриминации, охраны материнства, охраны труда и техники безопасности. Это направления, связанные со сферой, в рамках которых в "дорожной карте" изложены 42 основных мероприятия.

Заместитель министра подробно представил проделанную работу и запланированные на будущее действия.

В качестве ожидаемого результата были подчеркнуты защита трудовых прав, усиление правовой защиты работников, повышение уровня социального диалога и сокращение случаев дискриминации. Системные изменения подразумевают применение законодательной базы, соответствующую стандартам ЕС, укрепление институциональных возможностей, эффективные механизмы мониторинга и оценки. Говоря о проблемах и препятствиях, возникших в ходе работы, Рубен Саркисян указал на нехватку профессиональных ресурсов и обучения.

Пилотная программа по запуску системы цифрового трудового договора стартует 1 июля. Законодательные положения о механизме внесудебного урегулирования трудовых споров будут введены к концу 2025 года, а пилотная программа начнет действовать со следующего года.

В ходе заседания была также подчеркнута важность принятой Стратегии гендерной политики. В части охраны труда и здоровья были выделены вопросы сокращения несчастных случаев на производстве, профилактики профессиональных заболеваний и общего улучшения рабочей среды.

По словам Эрикназ Тигранян, в этом направлении существуют несогласованные нормы и необходимо установить единые стандарты.